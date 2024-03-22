Силуанов назвал способы собирать в бюджет больше денег

План по перечислению в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) России в 2024 году увеличат более чем до семи триллионов рублей. Ведомство сможет добиться таких «амбициозных» показателей за счет расширения администрирования и «мобилизации возможностей» — возможные способы собирать больше денег назвал министр финансов Антон Силуанов, его цитирует газета «Ведомости».

По словам главы Минфина, для достижения цели ФТС должна пресекать серый импорт в страну высокомаржинальных товаров (автомобили, электроника, оборудование) и бороться с фирмами-однодневками. Для этого необходимо усилить работу мобильных групп службы, увеличить число упрощенных таможенных коридоров с дружественными странами и тщательнее выявлять схемы уклонения от косвенных налогов при импорте товаров из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ЕАЭС действует принцип свободы движения товаров внутри сообщества, в результате чего бизнес вправе выбирать, в какой стране проводить таможенную «очистку». Однако из-за отсутствия общих норм контроля стоимости товаров могут возникать проблемы, отметил руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP litigation Александр Кирильченко. Поставляемые товары могут оформляться в любой из стран союза, после чего поступать в Россию без уплаты НДС. Так как обязанность по уплате ввозного НДС возложена на российскую компанию-покупателя, фиктивные компании могут обанкротиться после поставки, а бюджет недополучит полагающийся ему налог, объяснил управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов.

Премьер Бельгии высказался об изъятии доходов с активов России

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что любой импорт в Россию должен облагаться справедливой пошлиной, а все пороги беспошлинной торговли необходимо отменить. По его словам, причиной взыскания пошлины является перемещение иностранных товаров через границу, даже если это происходит при электронной торговле. Ввозимые без пошлин товары мешают развитию отечественной промышленности. При этом чаще всего речь идет о продукции, которая не подпадает под санкции и может свободно продаваться в стране, добавил он.