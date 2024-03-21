Две ведущие экономики ЕС сдерживают восстановление в еврозоне

Активность в частном секторе еврозоны повысилась в марте до 9-месячного максимума 49,9, однако сохраняющаяся слабость в двух крупнейших экономиках блока – Франции и Германии – стала ключевым сдерживающим фактором для всего блока. Об этом пишет Bloomberg.

© Газета.Ru

Композитный индекс PMI от S&P Global превысил ожидания экономистов в 49,7, приблизившись к отметке 50, разделяющей рост и падение. Этот рост был обусловлен лишь сектором услуг, индекс в обрабатывающих отраслях неожиданно упал.

Несмотря на улучшение совокупного показателя, экономики Германии и Франции продолжают существенно отставать, указывая на неравномерное восстановление, отмечают в Hamburg Commercial Bank.

Еврозона избежала рецессии в конце 2023-го, однако экономисты прогнозируют рост всего на 0,1% в 1 квартале и 0,5% по итогам 2024 года.

Важные немецкие производители вновь разочаровали прогнозы экономистов – их индекс упал до 41,6 с 42,5 в феврале.

«Германия не возвращается на траекторию роста», – подчеркнул главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубиа.

Во Франции улучшились индикаторы доверия в промышленности и услугах. Композитный индекс Insee достиг в марте среднего значения 100 впервые за полгода.