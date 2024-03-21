В ФТС выступили за полную отмену порога беспошлинной торговли

Порог беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли следовало бы отменить, поскольку он создает неблагоприятные условия для отечественных производителей.

Об этом на расширенном заседании коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщил журналистам временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов.

"Мое личное мнение, я об этом говорил с 2016 года, и во Всемирной таможенной организации, когда я был председателем, мы об этом говорили, что вообще порога не должно быть", - сказал он. "Товар, который заходит вообще без всяких пошлин, без налогообложения, естественно, не дает развиться отечественной промышленности", - добавил врио главы ФТС.

При этом он отметил, что решение по поводу порога беспошлинного ввоза товаров принимает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Давыдов добавил, что повышение порога беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли с 200 до 1 000 евро в 2022 году было чрезвычайной мерой на фоне введения санкций западными странами из опасения, что на российском рынке возникнет дефицит товаров.

В сентябре 2023 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физических лиц на уровне 1 000 евро до 1 апреля 2024 года.