Подсчитаны убытки России от диверсии на «Северных потоках»

Исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что в 2023 году бюджет РФ недополучил 1,138 триллиона рублей доходов из-за взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает «Прайм».

При этом благодаря росту импорта общий план ФТС по перечислению доходов в бюджет был перевыполнен на 2,5 процента.

«Мы недосчитались 1,138 триллиона рублей доходов от экспорта газа в связи с варварскими подрывами нашего газопровода», - подчеркнул Давыдов.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

В феврале 2023-го американский журналист Сеймур Херш рассказал о собственном расследовании взрывов на «Северных потоках», основанном на анонимных источниках. Он утверждал, что операция по подрыву готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.