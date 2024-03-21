Названа страна, которая приблизилась к победе над инфляцией

Национальный банк Швейцарии 21 марта снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5 процента. Как пишет Aargauer Zeitung, это стало возможным благодаря низкой инфляции, которая уже три квартала соответствует целевому показателю (менее двух процентов).

Газета подчеркивает, что швейцарский Нацбанк действует быстрее, чем крупнейшие центральные банки США и еврозоны, которые пока лишь допускают снижение ставок.

Большинство центральных банков, выпускающих резервные мировые валюты, начали повышать ставки в 2022 году из-за скачка инфляции. Ранее в Швейцарии была отрицательная ставка в минус 0,75 процента.

Федеральная резервная система США (ФРС, американский центральный банк) 20 марта сохранила ставку на уровне 5,25-5,5 процента.

Глава ФРС Джером Пауэлл после этого допустил, что ставку начнут снижать «в какой-то момент» в 2024 году.