В Госдуме взяли на контроль вопрос цен на топливо для аграриев
Есть проблема увеличения цен на дизельное топливо в регионах, и нужно принять меры, чтобы у аграриев были достаточные объемы топлива и цены на него не скакали. Об этом сказал первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников 21 марта на круглом столе комитета.
Парламентарий отметил, что накануне на заседании аграрного комитета депутаты задали вопросы министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву перед отчетом Правительства в Госдуме.
«Большая проблема — увеличение цен на дизельное топливо в регионах», — отметил Плотников.
Он рассказал о договоренности, что в правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Александр Новак, рассмотрят этот вопрос.
«Чтобы топливо было в наличии, и цена не скакала, как было в уборку летом прошлого года. Мы держим этот вопрос на контроле», — подчеркнул парламентарий.
Плотников добавил, что также есть планы по корректировке экспортной пошлины, «которая съедает очень много доходов сельхозпроизводителей».