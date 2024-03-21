В Госдуме взяли на контроль вопрос цен на топливо для аграриев

Есть проблема увеличения цен на дизельное топливо в регионах, и нужно принять меры, чтобы у аграриев были достаточные объемы топлива и цены на него не скакали. Об этом сказал первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников 21 марта на круглом столе комитета.

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Парламентарий отметил, что накануне на заседании аграрного комитета депутаты задали вопросы министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву перед отчетом Правительства в Госдуме.

«Большая проблема — увеличение цен на дизельное топливо в регионах», — отметил Плотников.

Он рассказал о договоренности, что в правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Александр Новак, рассмотрят этот вопрос.

«Чтобы топливо было в наличии, и цена не скакала, как было в уборку летом прошлого года. Мы держим этот вопрос на контроле», — подчеркнул парламентарий.

Плотников добавил, что также есть планы по корректировке экспортной пошлины, «которая съедает очень много доходов сельхозпроизводителей».