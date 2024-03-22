Новак раскрыл долю рубля при расчетах за экспорт нефти и газа

Российская нефтегазовая отрасль продает около 80 процентов нефти и газа в рублях и юанях. На российскую и китайскую валюты приходится примерно по 40 процентов в структуре сырьевых расчетов, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что еще 20 процентов расчетов за российские нефть и газ происходят в других валютах. В целом в структуре двусторонних торговых отношений России и Китая более 90 процентов расчетов производятся с использованием национальных валют РФ и КНР, уточнил чиновник.

Новак заявил, что наращивание доли рубля и юаня происходит на фоне отказа многих стран от использования доллара. Он назвал подобную тенденцию общемировой и связал ее с введением масштабных торгово-экономических санкций против России.

«Многие видят, что эти риски коснутся когда-то и их», — резюмировал Новак.

В середине марта в российском Центробанке (ЦБ) раскрыли долю рубля при расчетах за экспорт с европейскими и азиатскими странами. Согласно данным регулятора, этот показатель по итогам прошлого года составил 39 процентов. Таким образом, за 12 месяцев рубль стал основной валютой при экспортных расчетах РФ.