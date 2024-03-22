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Новак раскрыл долю рубля при расчетах за экспорт нефти и газа

Российская нефтегазовая отрасль продает около 80 процентов нефти и газа в рублях и юанях. На российскую и китайскую валюты приходится примерно по 40 процентов в структуре сырьевых расчетов, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Новак раскрыл долю рубля при расчетах за экспорт нефти и газа
© РИА Новости

Он добавил, что еще 20 процентов расчетов за российские нефть и газ происходят в других валютах. В целом в структуре двусторонних торговых отношений России и Китая более 90 процентов расчетов производятся с использованием национальных валют РФ и КНР, уточнил чиновник.

Новак заявил, что наращивание доли рубля и юаня происходит на фоне отказа многих стран от использования доллара. Он назвал подобную тенденцию общемировой и связал ее с введением масштабных торгово-экономических санкций против России.

«Многие видят, что эти риски коснутся когда-то и их», — резюмировал Новак.

В середине марта в российском Центробанке (ЦБ) раскрыли долю рубля при расчетах за экспорт с европейскими и азиатскими странами. Согласно данным регулятора, этот показатель по итогам прошлого года составил 39 процентов. Таким образом, за 12 месяцев рубль стал основной валютой при экспортных расчетах РФ.

Экономика
Александр Новак
Банк России