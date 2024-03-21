Аналитик назвал слабое место западных схем по активам РФ

Все создаваемые Западом схемы по изъятию замороженных активов России имеют одно слабое место, которое заключается в их несоответствии международному законодательству. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он отметил, что на Западе «неустанно совершенствуют схемы конфискации российских активов» от примитивных и «незамаскированных» ко все более «утонченным». До этого предлагалось выпустить для Украины «репарационные» облигации, которые бы обеспечивались исками Киева к Москве, напомнил Осадчий.

«Новый этап предусматривает создание еще более сложной юридической конструкции с применением SPV. Однако "ахиллесовой пятой" всех этих конструкций является их несоответствие международному законодательству», — указал он.

По мнению Осадчего, ответом на конфискацию российских активов в любой форме может стать аналогичная мера в отношении «недружественных» РФ нерезидентов.

Ранее в США предложили G7 создать компанию специального назначения, куда переведут 280 миллиардов долларов активов ЦБ России. Затем она выпустит облигации на 500 миллиардов долларов, которые будут обеспечиваться прибылью от активов РФ. Полученные с них средства намерены пустить на «поддержку Украины».