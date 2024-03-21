Нарышкин заявил, что США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти

Вашингтон хочет диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, но уже не может. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

По его мнению, США уже не имеют тех же лидерских позиций, что раньше и «не могут заставить ближневосточные страны двигаться в своей политике в отношении нефтедобычи в русле американских интересов».

«Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным», — добавил Нарышкин.

В частности, на это указывает, по его словам, существование ОПЕК+. Нарышкин назвал эту группу государств «положительным явлением», которое «будет развиваться в том числе в части освоения использования нефти».