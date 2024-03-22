Набиуллина: ЦБ примет меры в случае использования западом российских активов

В случае действий со стороны Евросоюза по отношению к замороженным российским активам ЦБ РФ примет соответствующие меры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Что касается действий Евросоюза по замороженным активам, будут приняты решения, и мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы", - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выступили с предложением выпустить гособлигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов для поддержки Украины за счет замороженных активов РФ.

При этом в пятницу лидеры Евросоюза по итогам саммита глав государств и правительств ЕС не смогли согласовать решений по использованию доходов от замороженных активов России для военной помощи Украине.