На саммите ЕС рассмотрели вопрос по замороженным активам России

Лидеры Европейского союза не смогли утвердить решение по использованию замороженных российских активов для военной помощи Киеву, однако министры продолжат работать над этим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоговый документ встречи.

В публикации уточняется, что ЕС рассмотрел прогресс по действиям, направленным на использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине, в том числе военной поддержки, однако окончательный вердикт так и не был вынесен.

«Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности и Европейской комиссии», — указано в документе.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что внес на рассмотрение предложение использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине.

Кроме того, лидеры ЕС пообещали ускорить всю необходимую военную помощь в «критический для Украины момент». Также прозвучали обещания продолжать военную поддержку Киева «так долго, как потребуется», а инициативы по поставке на Украину боеприпасов и оружия ЕС намерен одобрять и поддерживать, что «позволит выполнить обязательство по обеспечению Украины 1 миллионом боеприпасов».