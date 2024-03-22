Еврокомиссия предложила новые ограничения против зерна из России

Зерновые товары из РФ и Белоруссии намерены обложить тарифами, Еврокомиссия уже начала подготовку введения. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт [в ЕС] зерновых продуктов», — указала она.

Поставки российского зерна в Европу рухнули

Урсула фон дер Ляйен добавила, что на введение тарифов у них есть несколько причин: подобная мера, предположительно, предотвратит дестабилизацию европейского рынка российским и белорусским зерном, а также это помешает РФ получить и использовать прибыль от экспорта товаров из этой категории в ЕС.

Ряд европейских стран в последние месяцы охватили фермерские протесты: они недовольны вынужденным понижением цен на свои товары из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, а также недостаточного финансирования со стороны бюджета.