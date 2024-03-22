$91.95-0.74100.36-0.25
Почта

В Турции прокомментировали резкое повышение ставки ЦБ

Если бы регулятор Турции не повысил ключевую ставку, падение лиры, несомненно, ускорилось бы. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на газету Ekonomim.

В Турции прокомментировали резкое повышение ставки ЦБ
© globallookpress.com

Напомним, что Центральный банк страны ранее поднял ключевую ставку с 45 до 50 процентов. Рынок до оглашения регулятором решения прогнозировал сохранение ставки на прежнем уровне.

По мнению эксперта Мурата Озсоя, принятая в стране мера является необходимым шагом в данной ситуации. Без роста ставки рост обменного курса мог бы усилиться, отметил собеседник. По его словам, местные выборы состоялись бы при курсе доллара к турецкой лире выше 33.

Эксперт дал прогноз по ценам в Турции

По данным Института статистики Турции (TUIK), годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 67,07%. Вместе с тем независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 121,98%.

В пятницу, 22 марта, запланировано заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Решение будет озвучено в этот же день.

Экономика
Банк России
1
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости