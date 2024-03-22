Турция расширит поиск нефти

Турецкой государственной нефтяной компании Turkish Petroleum (TPAO) была выдана лицензия на проведение разведочных работ по обнаружению нефти в турецком секторе Мраморного моря. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Hürriyet.

© Unsplash

Уточняется, что разведка нефти будет вестись у берегов Текирдага, Балыкесира и Чанаккале на площади 95 055 гектаров. Она будет осуществляться в течение восьми лет, указала газета.

Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек заявлял о планах Турции в 2024 году обеспечить 10%, а в 2026 году - 18% своей потребности в нефти с месторождений на юго-востоке страны.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия приняла решение сократить добычу и поставки нефти во втором квартале 2024 года на 471 тыс. баррелей в сутки (б/с). По его словам, снижение сокращения нефти будет проходит поэтапно. В апреле оно составит 350 тыс. б/с, а экспорт — 121 тыс. б/с.