На Украине подтвердили, что США призывали Киев не бить по российским НПЗ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности, подтвердила, что США призвали Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию выступления.

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«Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», — заявила Стефанишина.

До этого Financial Times писала, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.