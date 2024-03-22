Силуанов: снижение поставок нефти РФ на мировой рынок не скажется на россиянах

Снижение объемов поставок российской нефти на мировой рынок не отразится на уровне жизни россиян. Об этом в пятницу, 22 марта, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Вечерняя Москва

"Как это [снижение объемов поставки российской нефти] скажется на доходах государства или жизни людей? Никак не скажется. Почему? Потому что если мы контролируем объем добычи и экспорта нефти и вместе с нашими партнерами регулируем предложение нефти в целом на рынке, то мы контролируем цены", - сказал министр. ТАСС

Ранее вице-премьер РФ Александра Новак заявил, что во втором квартале 2024 года Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и поставок нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки в координации с некоторыми странами ОПЕК+. Российская газета