Эксперт назвал границы курса доллара в апреле

Курс доллара в апреле должен оставаться в границе 89-94 рубля, если не будет резких событий. В то же время ряд факторов создает предпосылки для снижения курса рубля в среднесрочной перспективе, и к концу года курс USDRUB может подняться в область 100-105, полагает экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По его словам высокие расходы бюджета, динамика торгового баланса РФ, сильная зависимость РФ от импорта, дефицит рабочей силы и обязанность экспортеров продавать валютную выручку выглядят важными факторами для рубля.

«Расходы бюджета, вероятно, будут оставаться высокими еще долго, торговый баланс может ухудшиться из-за санкций или снижения мировых цен на сырье, а срок действия указа об обязательной продаже валютной выручки может истечь в апреле без продления. Все эти факторы создают предпосылки для снижения курса рубля в среднесрочной перспективе, и к концу года курс USDRUB может подняться в область 100-105. Что касается апреля, то здесь динамика рубля, вероятно, будет определяться ожиданиями относительно дальнейшей судьбы указа об обязательной продаже валютной выручки. При прочих равных – т.е. при сохранении статус-кво - курсы USDRUB, EURRUB и CNYRUB могут остаться в диапазонах 89-94, 97-102 и 12,40-13,10 соответственно», - сделал прогноз аналитик.

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Центробанк, напомним, сегодня установил официальный курс доллара, евро и юаня к рублю на 23 марта и выходные.

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 92,6118 рубля, курс евро — 100,2170 рубля. Курс юаня составил 12,7445 руб.

Согласно ЦБ доллар вырос к рублю на 67 копеек, евро упал на 15 копеек, а китайский юань снизился на 1 копейку по сравнению с официальным курсом пятницы.

О последних новостях курса доллара, евро, юаня и других валют, — в теме «Свободной Прессы».