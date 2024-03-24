В МВФ рассказали о потенциале экономики Китая

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что реальный сектор экономики Китая может вырасти на 20% в течение ближайших 15 лет благодаря проведению рыночных реформ. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на Форуме развития Китая, передает ТАСС.

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По ее словам, при наличии комплексного пакета ориентированных на рынок реформ КНР могла бы расти значительно быстрее, чем при сохранении нынешнего статус-кво. Георгиева подчеркнула необходимость перевода сектора недвижимости на более устойчивую основу и снижения долговых рисков местных властей для плавного перехода к новой эре качественного роста.

Глава МВФ также призвала к решительным шагам по сокращению объемов недостроенного жилья, предоставлению пространства для рыночных корректировок, оптимизации бизнес-среды и обеспечению равных условий для частных и госкомпаний. Инвестиции в человеческий капитал и здравоохранение обеспечат повышение производительности, добавила Георгиева.

Она отметила огромный потенциал КНР в сферах искусственного интеллекта и зеленой экономики.