В России оценили идею выхода из ВТО

Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на нового постоянного представителя РФ при организации Николая Платонова.

По его словам, практически вся внешняя торговля страны основана на правилах ВТО, минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Постпред считает, что оставаясь в организации, Москва может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают российским интересам.

Эксперт раскрыл последствия выхода России из ВТО

При этом выход из ВТО приведет не только к отказу от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров России, но и утрату возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли. Правила организации напрямую либо через преференциальные торговые соглашения регулируют практически всю внешнюю торговлю РФ, при этом далеко не со всеми партнерами у Москвы или у ЕАЭС имеются соглашения о свободной торговле. Выход из организации приведет к тому, что большинство стран престанут быть связанными общими унифицированными правилами по отношению к российским экспортерам, отметил Платонова.

В качестве примера постпред напомнил, что по сравнению с 2012 годом, когда Москва стала членом ВТО, экспорт ее сельскохозяйственной продукции увеличился на 156,7%, а текстильной — на 126,7%. Это произошло благодаря недискриминационному режиму, гарантированному правилами организации.