Украина выплатит МВФ за обслуживание кредитов

Украина в 2024 году должна уплатить Международному валютному фонду (МВФ) за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,19 миллиарда SDR (Special Drawing Rights, валюта МВФ) — примерно 2,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

Уточняется, что пики выплат приходятся на март и сентябрь этого года — каждый раз нужно платить МВФ по 705,5 миллиона долларов.

Кроме того, по данным МВФ, в 2025 году Украина должна будет уплатить 3,03 миллиарда долларов, в 2026-м — 2,55 миллиарда долларов, в 2027-м — 1,63 миллиарда долларов и далее менее 1 миллиарда SDR вплоть до 2030 года. Всего за обслуживание Киев должен выплатить 14,406 миллиарда долларов.

Ранее Международный валютный фонд одобрил выделение очередного, третьего кредитного транша Украине на сумму порядка 880 миллионов долларов.