За неделю клиенты глобальных фондов акций забрали из них более $21 млрд

За неделю со среды, 13 марта, по 20 марта клиенты всех фондов акций вывели из них почти $21,2 млрд — максимум с декабря 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на записку Bank of America с данными Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) Global. Среди других основных показателей, приведенных в записке, отмечается отток средств из фондов наличных денег на сумму более $61 млрд, что является самым высоким показателем с октября. Фонды глобальных облигаций зарегистрировали приток средств в размере $5,4 млрд.

Больше всего потеряли фонды развитых рынков — более $20 млрд, в сравнении с поступлениями в $56,4 млрд на предыдущей неделе, отмечает “Коммерсантъ” со ссылкой на данные EPFR. Основные оттоки произошли из фондов США ($22 млрд) и Европы ($2,3 млн). В плюс вышли фонды Японии ($0,5 млрд) и международные ($4,5 млрд). Продажи преобладают в фондах развивающихся рынков, которые были популярны в последние месяцы. Согласно данным EPFR, чистый отток средств из таких фондов за неделю составил более $1 млрд, что почти в полтора раза выше, чем на предыдущей неделе. Все же баланс притока в такие фонды с начала года остается положительным, с чистым поступлениями в размере $53,9 млрд.

С начала года ведущие американские индексы выросли на 9–12% и обновили максимумы (в частности, индекс S&P 500 впервые в истории преодолел уровень 5,2 тысяч пунктов), а ведущие европейские индексы прибавили 7–9% — французский и немецкий фондовые индикаторы при этом обновили исторические максимумы, следует из данных Investing.com. Это свидетельствует о техническом характере оттока на прошедшей неделе. На продажи в том числе повлияло заседание ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил ключевую ставку в размере 5,25–5,5%. В сопроводительном релизе FOMC не исключил сокращения коридора процентных ставок на 0,75 п. п., до 4,5–4,75%. Ближайшее снижение, по мнению трейдеров, опрошенных CME FedWatch Tool, может произойти в июне с вероятностью 68%.

По причине того, что в пятницу, 22 марта, ЦБ сохранил ставку на 16%, а целевые показатели по инфляции в текущем году остаются на уровне 4–4,5% годовых, у регулятора осталась необходимость в жесткой монетарной политике. В этих условиях российским «акциям приходится конкурировать с безрисковыми ставками денежного рынка, которые выше дивидендной доходности многих крупных компаний, которая составляет 12–13%», рассказал «Коммерсанту» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Сергей Бдоян. По его словам, из-за этого индексу Московской биржи не удается закрепиться выше уровня 3300 пунктов.