Евросоюз нашел замену российскому лесу

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую древесину и изделия из нее в рамках 5-го пакета антироссийских ограничений крупнейшим поставщиком стал Китай — $2,5 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные из европейской статслужбы, проанализированные РИА Новости.

США, которые ранее были 3-м основным экспортером древесины в ЕС, за 2 года нарастили продажи в 1,6 раза — до $1,3 млрд. В топ-10 поставщиков Турция смогла увеличить объемы вдвое, до $440 млн. Незначительный рост зафиксирован у Камеруна (+31%), Норвегии (+12%) и Британии (+10%).

Из ближайших соседей РФ наибольший скачок показала Киргизия: поставки выросли в 6448 раз по сравнению с 2021 годом — до $8,8 млн. Казахстан увеличил продажи в 324 раза, до $136,2 млн. Динамика Таджикистана — рост в 6,3 раза, до $129,9 тыс., Грузии — в 3,39 раза, до $12,5 млн, Азербайджана — в 3,3 раза, до $868,7 тыс., Армении — в 1,46 раза, до $449,4 тыс.