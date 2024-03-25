Венгрия ожидает сохранения поставок нефти из РФ на уровне 2023 года

Венгрия рассчитывает на сохранение поставок нефти из России по трубопроводу "Дружба" в этом году на уровне прошлого года, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Я думаю, это те же объемы, что были в прошлом году", - сказал он.

Министр отметил, что не помнит точно цифры, но подчеркнул, что Венгрия не ждет здесь каких-либо изменений.

Нефть из России поступает в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая проходит через территорию Украины и освобождена от санкций Евросоюза.

В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Как говорил глава "Транснефти" Николай Токарев, в 2023 году поставки в страну снизились примерно на 2%.