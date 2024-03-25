Венгрия заявила о ненужности транзита российского газа через Украину

Сохранение транзита российского газа через Украину после 2024 года не нужно Венгрии, республика получит необходимый объем через газопровод «Турецкий поток». Об этом журналистам заявил глава МИД Венгрии Петер Сияйрто, передает ТАСС.

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По его словам, принять участие в проекте газопровода оказалось отличным решением, теперь он обеспечивает безопасность поставок. Дипломат добавил, что если Венгрии потребуется дополнительный объем газа, то «Газпром» сможет его предоставить.

Ранее украинские власти заявили, что не намерены продлевать контракт на транзит газа, но могут изменить позицию, если об этом попросят европейские потребители. В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз выступает против продления соглашения.

В России не готовы поверить, что Украина и Европа откажутся от поставок газа через этот маршрут. В частности, первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев считает позицию Киева блефом, а член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявлял, что все утверждения европейских политиков о ненужности транзита являются абсолютной ерундой и чушью.

Если исходить из нынешних уровней поставок через «Турецкий поток» и украинскую газотранспортную систему, то отказ от продления соглашения приведет как минимум к двукратному сокращению продажи газа в Европу в следующем году.