Эксперт оценил влияние снижения производства бензина в РФ на его стоимость

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении объемов производства бензина в России, а также высказался о том, как этот фактор может повлиять на стоимость топлива на российском рынке.

В период с 13 по 19 марта суммарные объемы производства бензина на российском рынке упали на 3,9 процента в сравнении с показателем предыдущей недели и на 5,2 процента относительно плана выпуска — до 779,4 тысячи тонн или 111,3 тысячи тонн в сутки. Об этом ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Минимальный объем производства топлива в стране был зафиксирован 18 марта, когда показатель составил 104,7 тысячи тонн. Отмечается, что период с 13 по 19 марта стал первым, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ. В то же время, несмотря на снижение объема производства, поставки бензина на внутренний рынок за этот период, напротив, немного выросли в сравнении с предыдущей неделей.

Производство бензина упало, прежде всего, из-за атак беспилотников на НПЗ. В результате этих атак российские НПЗ временно потеряли около восьми процентов мощностей по первичной переработке нефти, что негативно сказывается на производстве всех нефтепродуктов, в том числе бензина. С другой стороны, с 1 марта правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, и, соответственно, те объемы, которые предназначались для экспорта, пошли на внутренний рынок. Поэтому то, что производство бензина снижается, а его поставки на внутренний рынок остаются на прежнем уровне, неудивительно. Алексей Белогорьев Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Оптовые цены на бензин с начала года существенно выросли на фоне атак на российские НПЗ, а также в ожидании сезонного роста спроса на топливо, отметил эксперт.

«Но пока это не сказывается на рознице, поскольку у нее остается некоторый запас прочности, особенно если мы говорим про сетевые заправки, принадлежащие крупным нефтяным компаниям. При этом ситуация с экономикой независимых НПЗ обстоит несколько хуже – они всегда страдают при несоответствии динамики розничных и оптовых цен. Оптовые цены приближаются к пиковым значениям прошлого лета, но другое дело, что ситуация остается контролируемой, в отличие от того, что было июле-августе 2023 года. Здесь основной фактор – это то, что правительство больше не экспериментирует с выплатами по демпферу для нефтяных компаний. Сейчас правительство старается действовать проактивно, но при этом достаточно осторожно», - отметил специалист.

В связи с этим Белогорьев выразил мнение, что российским властям удастся сдержать рост цен на бензин на оптовом рынке и не допустить роста цен на него выше темпов инфляции.

«При этом мы уже приближаемся к сезону роста спроса, и на него, как обычно, накладываются ремонты НПЗ. Да, соответствующий график можно подстраивать, но эти факторы в большей или меньшей степени все-таки совпадают по времени, кроме того, остается неопределенность касательно возможности дальнейших атак беспилотников. Если они продолжатся, то это станет негативным фактором, который будет заметно нервировать рынок, если же они прекратятся, то ситуация стабилизируется. Однако в конечном итоге у наших НПЗ есть достаточно большой неиспользованный запас установок по первичной переработке нефти, и если удастся объединить усилия нефтяных компаний, владеющих НПЗ в разных регионах, то теоретически эти временные потери, которые у нас есть по мощности первичной переработки нефти, можно будет восполнить», - сказал он.

Говоря о розничных ценах на бензин, эксперт выразил мнение, что в обозримой перспективе произойдет их «плавный рост».

«Как и в прошлом году, будут нарастать различия между динамикой цен на независимых и на сетевых НПЗ. В апреле-мае у независимых НПЗ будет подорожание бензина где-то на 2-3 рубля - не думаю, что сильно больше, а сетевые НПЗ смогут сдерживать рост цен где-то в пределах 1 рубля. То есть пока речи о существенном росте цен на бензин не идет, однако летом ситуация может измениться. Но повторюсь: правительство будет строго следить за тем, чтобы цены росли в пределах инфляции», - заключил собеседник.

По итогам торгов в понедельник, 25 марта, стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива выросла на 0,1 и 0,13 процента соответственно, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). В то же время стоимость тонны бензина АИ-95 снизилась более чем на 1 процент.