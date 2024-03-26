В Петербурге зарплаты специалистов автобизнеса выросли почти на 40%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Зарплаты специалистов сферы автобизнеса в Петербурге выросли почти на 40% в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Сильнее всего бизнес увеличил зарплату в вакансиях для работников автобизнеса (ремонт и продажи авто) - сразу на 27 тыс. рублей (до 98 тыс.). На втором месте по динамике зарплат оказалась сфера топ-менеджмента (прирост за год на 25 тыс. до 124 тыс. рублей). На третьем месте по скорости роста зарплат сфера сельского хозяйства (прирост на 21,5 тыс. рублей до 86 тыс.)", - говорится в исследовании.

Согласно исследованию, бизнес готов платить горожанину на уровне 70 тыс. рублей. По сравнению с весной 2023 года зарплатные предложения работодателей выросли сразу на 15 тыс. рублей.

Также выросли зарплатные предложения и в наиболее дефицитных по кадрам отраслях. Так, работодатели, ищущие рабочих, нарастили уровень дохода для таких специалистов сразу на 21 тыс. рублей, доведя среднюю зарплату рабочего в Петербурге до почти 79 тыс. рублей. В остродефицитной медицинской сфере уровень зарплат в вакансиях увеличился на 14 тыс. рублей за год и достиг 64 тыс. рублей.

В образовательной сфере компании увеличили доход для новых работников лишь на 6 тыс. рублей (до 51 тыс. рублей). Таким образом, сфера образования и науки в Петербурге оказалась самой низкодоходной весной этого года.

"Подобной динамики прироста зарплат не было за последние пять лет. Причем рост предлагаемых зарплат полностью коррелируют с падением активности соискателей на рынке и понижением их конкуренции за рабочие места. В 2023 году уровень конкуренции в Петербурге упал с шести до четырех человек на вакансию. Параллельно падению соискательской активности работодатели повышали зарплаты: с 51 тыс. в январе 2023 до 69 тыс. в декабре", - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.