В Минсельхозе оценили ситуацию с яйцами в России

В Минсельхозе РФ рассказали, что в последние месяцы объемы производства яиц в России полностью удовлетворяют потребности рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

© Unsplash

В министерстве подчеркнули, что все контракты с торговыми сетями на поставки яиц выполняются.

В Минсельхозе рассказали, что количество произведенных в стране яиц связано с технологическими графиками фабрик. На эти графики влияют цикл хозяйственного использования птицы и сезонность спроса. В январе-феврале, по данным министерства, объемы производства соответствовали потребностям рынка.

Яйца в российских магазинах резко подорожали осенью 2023 года. В ноябре рост цен к октябрю достиг 15,07 процента. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что власти «вовремя не открыли импорт пошире», при этом спрос увеличился, а объемы производства в стране - нет.

На фоне роста цен Россельхознадзор с 23 ноября начал выдавать разрешения на поставки яиц турецким предприятиям. Минсельхоз обнулил таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.