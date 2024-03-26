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Литва выступила с инициативой запрета на ввоз из РФ металлических отходов и лома

Литва предложила запретить ввоз из РФ отходов и лома черных металлов, меди и алюминия, в чем ее поддержали Латвия, Чехия и Эстония.

Литва призвала ЕК запретить импорт российских меди и алюминия
© РИА Новости

Об этом сообщило литовское министерство окружающей среды по итогам заседания Совета ЕС по вопросам окружающей среды.

"Литва предлагает Еврокомиссии оценить возможность на уровне ЕС запретить импорт из России металлических отходов и лома либо создать условия для применения странами-членами односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении.

В Вильнюсе считают, что поступления от такого импорта Россия использует для финансирования действий против Украины.

По данным литовской стороны, в 2022-2023 годах в ЕС из РФ было импортировано отходов и лома черных металлов, меди и алюминия более чем на €118 млн. Большая часть этого импорта шла через Литву.

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