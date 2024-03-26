Литва призвала ЕК запретить импорт российских меди и алюминия

Литва предложила запретить ввоз из РФ отходов и лома черных металлов, меди и алюминия, в чем ее поддержали Латвия, Чехия и Эстония.

Об этом сообщило литовское министерство окружающей среды по итогам заседания Совета ЕС по вопросам окружающей среды.

"Литва предлагает Еврокомиссии оценить возможность на уровне ЕС запретить импорт из России металлических отходов и лома либо создать условия для применения странами-членами односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении.

В Вильнюсе считают, что поступления от такого импорта Россия использует для финансирования действий против Украины.

По данным литовской стороны, в 2022-2023 годах в ЕС из РФ было импортировано отходов и лома черных металлов, меди и алюминия более чем на €118 млн. Большая часть этого импорта шла через Литву.