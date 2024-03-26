Индия получит крупные партии нефти из США

Индия стала закупать больше нефти в США на фоне ужесточения Вашингтоном санкций против российской судоходной компании "Совкомфлот". Об этом сообщила газета Business Standard.

По ее данным, в апреле в республику будут доставлены самые крупные за последний год партии американской нефти - в среднем до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с). Согласно сведениям провайдера финансовой информации компании LSEG, суда, которые в основном направляются к западному побережью Индии, зафрахтованы, в частности, Reliance Industries, Vitol, Equinor и Sinokor.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, страна в 2023 году установила исторический рекорд экспорта своей нефти - в среднем 4,1 млн б/с. Основные ее объемы были направлены в Европу.

При этом экспорт нефти из США в Индию в 2023 году сократился на 47%, поскольку Индия увеличила импорт из России, с 0,9 млн б/с в 2022 году до 1,8 млн б/с в 2023 году.

Ранее в интервью ТАСС министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия всегда готова к импорту энергоносителей из России, речь о снижении закупок не идет. По его словам, "торговля между РФ и Индией в сфере энергетики всегда была очень позитивной".

Санкции против российской компании

Финансовое ведомство США 24 февраля 2022 года внесло "Совкомфлот" в санкционный список NS-MBS. Против его фигурантов вводятся "менее чем полностью блокирующие" ограничения. 23 февраля 2024 года власти перенесли российскую компанию в санкционный список SDN. Включение в этот перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. Кроме того, рестрикции были введены против 14 нефтетанкеров, связанных, по версии Вашингтона, с "Совкомфлотом".

По версии американских властей, речь идет о дополнительных ограничениях, касающихся ценового потолка на российскую нефть. Как утверждал первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, благодаря такому ужесточению рестрикций США "сделали следующий шаг, затронув крупнейшую российскую государственную судоходную компанию и оператора судов".