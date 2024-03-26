В Казахстане заявили о работе над наращиванием поставок урана в США

Казахстан ведет активную работу по наращиванию обеспечения американских энергетических компаний казахстанским природным ураном. Об этом сказал на встрече в Астане с сенатором США Стивом Дейнсом министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Как отметил А. Саткалиев <...>, ведется активная работа по увеличению доли обеспечения американских энергокомпаний природным ураном", - сообщила пресс-служба ведомства по итогам встречи, не уточняя цифры возможного увеличения поставок.

По словам главы Минэнгерго, в настоящее время имеются действующие контракты на поставки урановой продукции до 2032 года с американскими компаниями, "такими как Southern Company, Constellation, Duke Energy и так далее".

Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана, на долю которого приходится 22% от его мировой добычи. В 2022 году национальная компания "Казатомпром" продавала уран более 24 покупателям в 11 странах. Основным покупателем урана является КНР.