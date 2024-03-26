В обрушении моста в США увидели угрозу для автомобильного рынка

Обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе нанесет еще один удар по автомобильной отрасли США, который все еще восстанавливается после пандемии. Угрозу для автомобильного рынка увидел финансовый директор Ford Motor Джон Лоулер, его слова приводит Bloomberg.

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Авария на мосту в крупный порт Балтимор нарушит цепочку поставок машин. Из-за этого ведущим производителям, как Ford и General Motors перенаправлять запчасти в другие порты Восточного побережья или в другие части США.

Американская автомобильная отрасль только восстанавливается до нормального состояния после продолжительной нехватки полупроводников и других запчастей во время пандемии Covid-19. Кризис поставок выявил уязвимости в промышленности, работа которой нарушилась из-за задержек с поставками.

Мост через реку Патапско в американском штате Мэриленд служит связующим звеном гавани Балтимора и автомагистрали 695. Сооружение обрушилось после столкновения с грузовым судном. После того, как контейнеровоз протаранил опорную балку, обвалились сразу несколько центральных пролетов выполненного из стали четырехполосного моста длиной 2,7 километра упали после того как грузовое судно врезалось в опорную балку.

Порт Балтимора, который обслуживал мост, обработал более 52 миллионов тонн международных грузов на сумму более 80 миллиардов долларов — это девятый по величине показатель среди портов США. Порт обеспечивает 15,33 тысячи рабочих мест, а также 139,18 тысячи связанных с ним рабочих мест в Мэриленде. Губернатор штата Уэс Мур из-за обрушения моста объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС).