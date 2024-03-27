Bloomberg: США и союзники не справляются с кризисом в Красном море

США и их союзники не могут остановить атаки мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на суда и военные корабли в водах Красного моря. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его информации, в связи с этим крупнейшие судоходные компании мира вынуждены "по-прежнему избегать маршрута, по которому когда-то осуществлялось 15% мировой торговли". Со ссылкой на командующего флотилией США в Красном море контр-адмирала Марка Мигеса агентство отмечает, что невозможно спрогнозировать, когда США и союзникам удастся преодолеть этот кризис, так как, предположительно, "сторонники хуситов в Иране по-прежнему отправляют им деньги, оружие и разведданные". Агентство подчеркивает, что им "не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли".

Со ссылкой на свои источники Bloomberg отмечает, что "США находятся на неправильной стороне кривой затрат в своей кампании" против хуситов, так как расходы на нее велики.

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" с начала эскалации палестино-израильского конфликта провело в общей сложности более 35 военных операций в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане, заявил ранее член политбюро движения Мухаммед Али аль-Хуси. После обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы заявили, что будут совершать атаки на Израиль и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.