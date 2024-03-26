Экспорт угля на восток вырос в январе-феврале 2024 года

Объем экспорта угля в восточном направлении в январе-феврале увеличился на 7% в годовом выражении. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго по итогам заседания рабочей группы по вопросам вывоза угля на экспорт.

В обсуждении приняли участие представители правительств регионов, РЖД и угольные компании. Стороны обсудили также текущие вопросы экспорта угля из регионов России.

"Объем вывоза угля на восток увеличился на 7% в январе-феврале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года", - следует из сообщения.

По прогнозу Минэнерго, параметры добычи и экспорта угля в 2024 году сохранятся на уровне показателей 2023 года. Добыча угля в России в 2023 году снизилась на 1,1%, до 438,7 млн тонн, экспорт - на 3,9%, до 212,5 млн тонн.

При этом Мочальников сообщал ТАСС, что Минэнерго ожидает роста поставок угля из страны после 2024 года с учетом расширения Восточного полигона и реализации проектов угольной компании "Эльга" - одноименного порта и Тихоокеанской железной дороги, которая свяжет терминал на побережье Охотского моря с Эльгинским угольным месторождением.