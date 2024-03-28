Der Spiegel: газ в Германии сильно подорожает с апреля

Стоимость газа в Германии сильно вырастет для немецких граждан с апреля 2024 года. Об этом сообщает Der Spiegel. Отмечается, что данное решение скажется на гражданах и экономике страны. При этом стало известно, что рост цен на сырье обусловлен ростом налогов и изменением тарифов на транспортировку газа. До этого глава немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти Германии восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток".

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26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Американский журналист Сеймур Херш 26 сентября 2023 опубликовал статью на платформе Substack, в которой рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов "Северный поток", уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.