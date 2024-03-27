Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду снизились на 0,8% после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном росте запасов сырья за неделю.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.19 снижалась на 0,81%, до 84,94 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,82%, до 80,95 доллара, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы сырья США за неделю, завершившуюся 22 марта, выросли на 9,3 млн баррелей. Официальная же статистика минэнерго США должна быть опубликована позднее в среду. Эксперты не исключают, что министерство, наоборот, сообщит о снижении запасов за неделю на 1,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы снизились на 2 млн баррелей.