Озвучены последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики

Обрушение моста им. Френсиса Скотта в Балтиморе окажет серьезное влияние на поставки угля и работу одного из самых крупных портов США. Чем грозит экономике этот инцидент, разбиралось издание Politico.

Ранее контейнеровоз DALI снес мост им. Френсиса Скотта. Судно врезалось в мост, когда выходило из порта для рейса в Шри-Ланку. Причиной стала потеря контроля, перед столкновением экипаж уведомил власти о риске катастрофы. Капитаном снесшего мост в США контейнеровоза оказался украинец. На месте инцидента проводятся спасательные работы.

Обрушение моста привело к тому, что перекрыт доступ к большей части порта Балтимор, который является крупным логистическим узлом для импорта легковых и грузовых автомобилей, а также вторым по величине экспортером угля в стране, на его долю приходилось 23% всего экспорта угля США в 2022 году.

Обрушение моста обесточило два терминала, которыми управляют поставщик угля CONSOL Energy и грузовая железнодорожная компания CSX.

«Нет сомнений в том, что это окажет серьезное и затяжное воздействие на цепочки поставок», — заявил министр транспорта Пит Буттиджиг.

Пока неясно, возможно ли переправить значительные объемы угля через другие порты. Норфолк, штат Вирджиния, является крупнейшим экспортером угля в стране, в то время как другие близлежащие порты — Филадельфия, Буффало и Саванна — обрабатывают лишь небольшую часть экспорта, отмечает издание.

«Нам нужно сосредоточиться на [уборке завалов], как только поисково-спасательные работы закончатся, потому что это блокировка порта будет иметь волновой эффект», — заметил сенатор Крис Ван Холлен.

Президент Ассоциации судоходства Нью-Йорка и Нью-Джерси Джон Нарди констатировал, что пока рано говорить о всех последствиях нарушения работы порта в Балтиморе, но уже понятно, что придется «перенаправить грузы пока канал не будет расчищен для судоходства».

В свою очередь президент США Джо Байден пообещал, что «перевернет небо и землю», но восстановит мост, оплатив работы из федерального бюджета.