На Украине заявили об угрозе дефицита электроэнергии

Дефицит электроэнергии может возникнуть на Украине летом вследствие повреждений значительного количества объектов генерации.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno (входит в украинский энергохолдинг ДТЭК - крупнейшую компанию страны, управляющую тепловой генерацией) Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона.

"Повреждены несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ, объект гидрогенерации, сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и так далее. Это одновременно разрушает возможность наших систем передавать электроэнергию и уменьшает возможности ее генерации", - приводит слова Коваленко издание "Зеркало недели".

По его мнению, повреждения очень серьезные, восстановление объектов может занять месяцы и больше. Поэтому Коваленко не исключил, что уже "в летние месяцы в стране может возникнуть дефицит электроэнергии".

Накануне он сообщил, что энергохолдинг "ДТЭК" утратил 50% своих генерирующих мощностей. При этом Украина уже несколько дней подряд наращивает мощность импорта электроэнергии и поставила рекорд в этом году, когда в минувший вторник импортировала более чем 18 тыс. МВт в час.