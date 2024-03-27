У России возникли проблемы с получением платежей за нефть в трех странах

Российские нефтяные компании сталкиваютcя с серьезными задержками при получении платежей за экспортируемую нефть и нефтепродукты из-за ужесточения проверок банков в Китае, ОАЭ и Турции на соблюдение санкций США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на ряд источников.

По словам восьми источников, знакомых с ситуацией, финансовые организации в этих странах стали более осторожны в отношении вторичных санкций Соединенных Штатов и ужесточили требования к соблюдению санкционного режима. В результате переводы денежных средств в Россию могут задерживаться на недели или даже месяцы, пишет издание.

«Проблемы начались в декабре, после того как банки и компании осознали реальную угрозу вторичных санкций США», — отметил один из источников в торговой сфере.

Он имел в виду указ Минфина США от 22 декабря 2023 года, предупреждающий о возможности наложения санкций на зарубежные банки за нарушение введенного Западом ценового потолка на российскую нефть.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank приостановили несколько аккаунтов, связанных с торговлей российскими товарами. Банки Mashreq, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские ICBC и Bank of China по-прежнему обрабатывают платежи, но на это уходят недели или месяцы. Теперь от компаний могут потребовать данные о собственниках всех задействованных в сделке организаций и личную информацию об управляющих ими лицах для проверки на предмет попадания в санкционные списки, уточняет агентство.

В конце февраля банки ОАЭ вынуждены были ужесточить контроль в связи с требованием предоставлять данные о транзакциях с российскими компаниями американским банкам-корреспондентам и Минфину США.

«Это означает задержки при обработке платежей в Россию», — сказал один из собеседников.

По словам трейдеров, оплата за поставленную российскую нефть может задерживаться на два-три месяца.