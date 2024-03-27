Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на «недели или месяцы» или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным журналистов, США добиваются таким образом проблем с поступлением средств в РФ без остановки глобальных энергетических потоков. Lenta.ru

«Проблемы начались в декабре, после того как банки и компании осознали реальную угрозу вторичных санкций США», — отметил один из источников в торговой сфере. Газета.Ru

Отмечается, что в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, которые были связаны с торговлей российскими товарами. В то же время эмиратский Mashreq bank, турецкие Ziraat и Vakifbank, китайские ICBC и Bank of China в течение длительного времени обрабатывают транзакции. Финансовые организации не стали комментировать эту информацию. Вечерняя Москва