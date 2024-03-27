Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу Грузии

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Грузии на уровне "Ba2", улучшив прогноз по рейтингу с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

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Как уточнили в Минфине, главной причиной улучшения перспективы является устойчивость Грузии к геополитическим рискам. Агентство Moody`s считает, что в 2024 году экономика Грузии вырастит на 5,5%, фискальная стабильность будет сохранена и в будущем, что будет способствовать сохранению низкого показателя долга.

Рост реального ВВП Грузии в январе составил 5,8%. В декабре 2023 года парламент утвердил бюджет на 2024 год, в котором прогнозируется, что экономика республики вырастит на 5,2%. Номинальный ВВП в 2024 году ожидается в размере 85,4 млрд лари (около $32 млрд). ВВП на душу населения составит более 22 тыс. лари (более $8,1 тыс.).