ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
Центробанк смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Российские компании — участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнёрами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что политическая стабильность в стране оказывает рублю поддержку.