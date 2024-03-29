Российские нефтяные компании будут сокращать именно добычу, а не экспорт, как было ранее. Такие детали на совещании в координационном центре правительства в рамках выставки «Россия» на ВДНХ раскрыл вице-премьер Александр Новак, сообщает Reuters.

По его словам, ограничение будет проводиться пропорционально доли в общем объеме добычи. До этого Новак указывал, что во втором квартале падение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки.

В апреле производство снизится на 350 тысяч баррелей в сутки при сокращении экспорта на 121 тысячу баррелей. В мае показатели изменятся до 400 тысяч и 71 тысячи баррелей в сутки.

Ранее эксперты отмечали, что решение сократить добычу, а не экспорт, стало неожиданным шагом. Если оно будет выполнено, то Россия выполнит обещания, данные в рамках соглашения ОПЕК+, и доведет производство до 9 миллионов баррелей в сутки.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт сообщил, что страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть, который в настоящее время находится на уровне 60 долларов за баррель. Изменение стало возможным благодаря изменению контроля за соблюдением санкций.

Украинские власти настаивают на снижении потолка до 30 долларов за баррель, однако союзники Киева пока не готовы идти на такой шаг. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Вашингтон не поддастся на уговоры Украины.