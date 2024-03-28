ЕС отказался от передачи Киеву дохода от российских активов

Евросоюз решил отказаться от передачи Украине пять миллиардов евро, полученные в качестве доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico.

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По данным издания, доход, полученный из замороженных российских доходов до 15 февраля 2024 года, останется у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал Европу быть осторожной в вопросе использования замороженных российских активов. Он подчеркнул, что речь идет о праве собственности, поэтому перераспределение доходов должно быть тщательно продумано.