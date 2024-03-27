Газ в Европе снова вырос в цене

Газ в Европе снова подорожал — во время торгов на лондонской бирже ICE в среду, 27 марта, голубое топливо выросло в цене на два процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость апрельских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF на максимуме поднималась до 315 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала цены на энергоресурс скорректировались до отметки в 309 долларов. Минимальные цены на топливо по итогам дня составляли порядка 303 долларов (минус 0,4 процента).

Во второй половине февраля биржевые цены на газ в регионе опускались ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с апреля-мая 2021 года. До этого голубое топливо установило несколько исторических рекордов, а средняя цена по итогам 2023 года составила порядка 460 долларов за тысячу кубометров.

Практически отказавшейся от российского газа Европе удалось пройти второй подряд отопительный сезон благодаря комфортным температурам, снижению производства ряда энергоемких товаров и росту выработки за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По итогам отопительного сезона 2023-2024 годов в Европе объем запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) может достигнуть рекордных 58 процентов, сообщили в Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (GIE).