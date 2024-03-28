За неделю, с 18 по 24 марта, производство бензина в России упало на 7,4 процента по сравнению с предыдущим периодом, до 107,8 тысячи тонн в сутки. По сравнению с тем же периодом прошлого года снижение составило 14,3 процента. Такие данные приводит Росстат.

Розничные цены на бензин увеличились на 0,08 процента за неделю, что стало самым сильным недельным приростом за 11 недель. С начала года рост составил 0,63 процента.

При этом производство дизельного топлива за неделю, напротив, выросло на 0,6 процента, до 1648,1 тысячи тонн. Однако в феврале производство дизеля падало сильнее, чем производство бензина.

В России резко снизилось производство бензина

Ранее источники в отрасли сообщили, что в период с 13 по 19 марта суммарные объемы производства бензина на российском рынке упали на 3,9 процента в сравнении с показателем предыдущей недели и на 5,2 процента относительно плана выпуска.

На тот момент минимальный объем производства в стране был зафиксирован 18 марта. В целом период с 13 по 19 марта стал первым, в котором проявился эффект атаки беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Для борьбы с возможным дефицитом топлива власти намерены закрепить приоритет нефтепродуктов в перевозках по железной дороге, что позволит оперативно перенаправлять грузы, а также перераспределить производство между пострадавшими и нетронутыми НПЗ. Например, можно будет проводить первичную и вторичную переработку нефти на разных предприятиях.