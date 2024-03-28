Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии из-за атак на НПЗ

В марте Россия резко увеличила закупку бензина в Белоруссии для предотвращения дефицита на внутреннем рынке на фоне атак беспилотников на ряд российских НПЗ. Об этом со ссылкой на четыре источника в отрасли сообщает Reuters.

В январе поставок бензина по этому направлению не было вовсе, в феврале Белоруссия поставила 590 тонн бензина, а в марте — в пять раз больше, почти три тысячи тонн. При этом собеседники агентства считают, что в дальнейшем объем поставок будет только возрастать.

Вместе с тем переговоры по этому вопросу идут сложно, потому что белорусским властям выгоднее отправлять продукты нефтепереработки на экспорт. Проблема обсуждается на уровне правительств двух стран и нефтяных компаний.

В России резко снизилось производство бензина

Как указывается в материале, оба белорусских нефтеперерабатывающих завода имеют мощность переработки 12 миллионов тонн в год, но обычно выпускают около 9 миллионов тонн. Могут ли они довести производительность до максимума, неизвестно.

Ранее Росстат сообщил, что за неделю с 18 по 24 марта выпуск бензина в России снизился на 7,4 процента по сравнению с предыдущим периодом, до 107,8 тысячи тонн в сутки. Такая динамика наблюдается на фоне атак беспилотников на ряд российских НПЗ.