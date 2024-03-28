Составлен топ благополучных регионов России

Лидерами регионов по социально-экономическому благополучию стали Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка и НАО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Фонд развития гражданского общества, который, в свою очередь, взял за основу данные Росстата за 2023 год.

Места в рейтинге определили по отношению средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни.

Индекс социального благополучия по стране достиг 4,81, говорится в публикации. Данный уровень на 76% превышает значение начала 2023 года (2,74).

В список самых благополучных регионов России попали Москва (6,9), Ямало-Ненецкий АО (6,65), Ханты-Мансийский АО (6,38), Чукотский АО (6,16), Ненецкий АО (6,09), указывают аналитики.

Также, по их словам, на 1 января 2024 года среднемесячная зарплата в России составила 103,8 тысячи рублей. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года она составляла 88,5 тысячи рублей. Увеличение за 12 месяцев оценивается в 17%.

Среди регионов с самой высокой зарплатой - Москва (218,6 тысячи рублей), Чукотка (218,6 тысячи рублей), Магаданская область (180,9 тысячи рублей), ЯНАО (168 тысяч рублей), Камчатка (163,3 тысячи рублей).

Ранее СМИ сообщили, что депутаты и сенаторы внесут в Госдуму законопроект, предлагающий единый размер базовых окладов для работников бюджетной сферы.