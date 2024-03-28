Более 20% мощностей НПЗ в мире находятся под угрозой закрытия

Более одной пятой мощностей в нефтеперерабатывающей отрасли мира оказалось под угрозой закрытия из-за прогнозируемого снижения рентабельности бензина и принятия мер по сокращению выбросов углекислого газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie, изучившей ситуацию на 465 нефтеперерабатывающих объектах.

Наибольшее их количество находится в Европе и Китае, где под угрозой оказались нефтеперерабатывающие мощности с объемом производства примерно 3,9 млн баррелей в сутки.

Согласно сведениям отраслевой организации Concawe, с 2009 года уже закрылись около 30 европейских НПЗ. Эта волна закрытия связана с ростом конкуренции со стороны новых, более современных в технологическом отношении предприятий на Ближнем Востоке и в Азии, а также последствиями пандемии коронавируса.

В соответствии с прогнозом экспертов, рентабельность бензина к концу десятилетия снизится по мере уменьшение спроса на это горючее, а также возможного смягчения санкций в отношении России. Одновременно все более ощутимым станет давление налогов на выбросы углерода, полагают аналитики Wood Mackenzie.