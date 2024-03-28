Финансовый аналитик высказался о динамике курса рубля в апреле

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером высказался о главном факторе, влияющем на курс российской валюты, а также дал прогноз по курсу рубля к концу апреля.

Эксперт подчеркнул, что ни завершение налогового периода, ни приток или отток валюты из страны, а также другие подобные факторы не оказывают на курс рубля такого существенного влияния, как общее состояние и динамичность российской экономики.

Завершение налогового периода, приток или отток валюты и прочее – это все краткосрочные и конъюнктурные факторы, которые способны отклонить курс валюты от ее базовых значений только на незначительные величины и на непродолжительный период, если не происходит каких-то кризисных и экстраординарных событий. Сейчас мы видим, что в нашей экономике никаких экстраординарных событий нет, и вроде бы они предвидятся. Конечно, экстраординарные события на то и экстраординарные, что их сложно предугадать, тем не менее в экономике многое прогнозируется. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

По словам специалиста, российская экономика в настоящее время находится не в таком динамичном состоянии, в котором ее хотелось бы видеть.

«И такая ситуация во многом связана с жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка, которая препятствует нормальному и динамичному развитию экономики. И это, в свою очередь, негативным образом отражается на курсе рубля по отношению к доллару. Америке все-таки удалось преодолеть свои временные трудности, поэтому сейчас рубль по отношению к доллару находится в состоянии ползучего снижения курса. Но, конечно, никакого критического обвала курса рубля нет и не предвидится, ровно как и его укрепления. При этом будут происходить конъюнктурные колебания курса - в пределах одного рубля в ту или иную сторону», - отметил собеседник.

Вместе с тем определенное положительное воздействие на курс российской валюты оказывает требование об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами, добавил эксперт.

«Это требование, на мой взгляд, правильное в том смысле, что оно сдерживает возможность излишних спекуляций, выравнивает уровень спроса и предложения иностранной валюты на рынке, сглаживая конъюнктурные колебания и сбивая нацеленные на ослабление курса нашей валюты возможности манипулирования рынком (а у нас случается и такое). Вследствие этого бывает ажиотажный спрос на иностранную валюту и выведение рынка из равновесия. Однако данное требование все же не отменяет ползучую девальвацию курса рубля, причины которой заложены в глубинах экономики», - заявил он.

Беляев выразил мнение, что в обозримой перспективе «ползучая девальвация» курса рубля к доллару продолжится.

«Сейчас курс превышает отметку в 92 рубля за доллар и тяготеет к 93-м, и можно предположить, что к концу апреля он «выползет» к устойчивому показателю в 93 рубля за доллар, может быть, с тяготением к 94-м», - заключил экономист.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи 28 марта снизился на девять копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 92,22 рубля