Запад предупредили о падении роли доллара после конфискации активов РФ

Изъятие заблокированных российских активов Западом может привести к ослаблению роли доллара, предупредил исследователь Института Куинси и Китайского университета Гонконга Райан Мартинес Митчелл. Своим мнением он поделился в статье на портале Responsible Statecraft. Газета.Ru

"Новая сомнительная практика конфискации активов сделает власть американского доллара, и без того вызывающую всеобщее недовольство, еще более непереносимой", - указал он. "Конечно, Пекин, скорее всего, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко", - добавил Митчелл. ТАСС

Ранее Евросоюз подготовил проект закона, согласно которому уже в июле Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов. RT на русском